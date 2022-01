Covid: Giovannini, ancora possibile usare fondi residui per coprire perdite Tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Segnalo che il governo aveva stanziato oltre 840 milioni di euro per i servizi aggiuntivi nel secondo semestre del 2021 e che a fronte del fatto che, nonostante le nostre indicazioni, le Regioni che hanno la responsabilità del Trasporto pubblico locale hanno ritenuto di non usare tutti i fondi a loro disposizione, c’è la possibilità di usare i residui per anche coprire le perdite del settore del Tpl", lo ha chiarito Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo, al question time nell'Aula del Senato, a un'interrogazione di Fratelli d'Italia sulle difficoltà del settore del trasporto ferroviario e su gomma a causa dell'incremento dei contagi da Covid-19. (Rin)