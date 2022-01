Germania: 77 per cento dei sistemi d'arma pronto all'impiego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 77 per cento dei 71 sistemi d'arma principali in dotazione alle Forze armate tedesche (Bundeswehr) è pronto all'impiego. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa, il dato segna un aumento dell'1 per cento da maggio del 2021. Il capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Eberhard Zorn, ha commentato: “La Bundeswehr è in grado di svolgere i propri compiti con breve preavviso, in maniera flessibile e insieme ai propri alleati all'interno e all'esterno della Germania”. Come reso noto dalla Difesa, nel 2021 le spese per armi e materiali sono aumentate a 18,3 miliardi di euro, ossia di 1,5 miliardi di euro su base annua. In particolare, 8,7 miliardi di euro sono stati contabilizzati per gli appalti dell'Ufficio federale per gli armamenti, la tecnologia dell'informazione e il sostegno operativo della Bundeswehr (Baainbw). Il costo per le riparazioni degli equipaggiamenti ha raggiunto i 4,5 miliardi di euro. Secondo il ministero della Difesa, la prontezza operativa di tutti i 71 principali sistemi d'arma della Bundeswehr è leggermente migliorata. In 38 casi, è stato superato l'obiettivo del 70 per cento. Per 11 sistemi, il dato è inferiore al 50 per cento. (segue) (Geb)