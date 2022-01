Germania: 77 per cento dei sistemi d'arma pronto all'impiego (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In fondo alla classifica si collocano gli elicotteri, con il 40 per cento, “livello troppo basso, insoddisfacente". Il motivo sono i lunghi tempi di verifica e manutenzione, nonché l'ammodernamento, dovuti all'obsolescenza dei velivoli. La Difesa segnala, inoltre, la suscettibilità degli elicotteri ai guasti, legata agli anni di servizio e alla difficile situazione dei pezzi di ricambio. Con riguardo al veicolo da combattimento per la fanteria Puma, da tempo oggetto di polemiche per le carenze operative, si registrano “progressi visibili”. È stato possibile aumentare la prontezza operativa del mezzo in media del 65 per cento, con un incremento dell'11 per cento. Tuttavia, ciò significa che un Puma su tre non è operativo. (Geb)