Brasile: covid, ministero Salute distribuisce 15 milioni test antigeni in oltre 2mila municipi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abramed sottolinea che l'elevata trasmissibilità della nuova variante Omicron ha causato un aumento esponenziale dei casi, che ha richiesto un aumento significativo della capacità produttiva globale dei test". L'associazione ha affermato che non è possibile calcolare fino a quando sarà possibile effettuare test nel Paese, poiché le scorte variano tra laboratori e regioni. Tuttavia, si legge nella nota "quando vediamo che in altri Paesi, sono già rimasti senza rifornimenti, è certo che il problema raggiungerà il Brasile". Di fronte al rischio di esaurimento scorte, l'associazione, raccomanda che vengano prima testati i pazienti con maggiore gravità dei sintomi, casi di ricovero e chirurgia, persone appartenenti a gruppi a rischio, donne in gravidanza, operatori sanitari e dipendenti dei servizi essenziali e poi tutti gli altri. (segue) (Brb)