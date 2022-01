Brasile: covid, ministero Salute distribuisce 15 milioni test antigeni in oltre 2mila municipi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte all'enorme domanda di test, il ministero sta valutando la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla vendita libera di test fai da te. Al momento le malattie con notifica obbligatoria alle autorità sanitarie, come la Covid-19, non possono essere rilevate con esami fai da te secondo quanto stabilito dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa), nel 2015. Il ministero tuttavia è intenzionato a chiedere una modifica della norma. Qualora dovesse essere liberata la vendita, i cittadini potrebbero comprare in farmacia o su internet i test e effettuare l'esame a casa con la raccolta del materiale nel naso con un batuffolo di cotone o con la saliva. I test fai da te, tuttavia, hanno una sensibilità inferiore rispetto ad altri test, come il tampone molecolare, ed è soggetto ad alto rischio di errore diagnostico. (segue) (Brb)