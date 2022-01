Serbia: Banca centrale mantiene il tasso di riferimento all'1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione della Banca nazionale serba (Nbs) ha deciso oggi di mantenere il tasso di interesse di riferimento al livello dell'uno per cento. Lo ha annunciato la Nbs in un comunicato, aggiungendo che l'inflazione nel primo trimestre di quest'anno sarà intorno al livello registrato alla fine dello scorso anno o leggermente al di sopra. "Nel breve termine, le misure del governo serbo in merito alla limitazione temporanea dei prezzi dei prodotti alimentari di base e dell'elettricità per l'economia dovrebbero contribuire a mitigare l'ulteriore crescita dei prezzi", si legge nella nota. (Seb)