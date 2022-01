Roma: presidente Municipio XV, al via domani lavori messa sicurezza parete via Veientana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il via libera dei Vigili del Fuoco e l'arrivo delle relazioni tecniche di tutte le Società di Pubblici Servizi, a partire dalla giornata di domani, venerdì 14 gennaio, inizieranno le operazioni di messa in sicurezza del muro di via Veientana all'altezza del civico 6. Al fine di evitare ulteriori lungaggini burocratiche, abbiamo deciso di dividere l'intervento complessivo in tre fasi. Da domani ed entro martedì 18 gennaio, come da disposizioni dei Vigili del Fuoco, si svolgeranno le operazioni di puntellamento leggero della porzione non crollata, intervento che sarà effettuato grazie alle somme di manutenzione ordinaria". Così in una nota, il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. (segue) (Com)