Roma: presidente Municipio XV, al via domani lavori messa sicurezza parete via Veientana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella seconda fase - aggiunge - avverrà il puntellamento completo, la rimozione dei detriti e la progettazione finale dell'intero rifacimento della parete. Quest'ultima operazione, nonostante la nostra decisione di procedere speditamente con i lavori, potrà essere confermata e avviata solo ed esclusivamente dopo le risultanze delle attività di puntellamento. Il costo della seconda fase ammonta a 30.000 euro e prenderà il via a partire dal 1 febbraio prossimo. Infine, a seguito dello stanziamento di 98.000 euro previsto nel piano degli investimenti che abbiamo richiesto e ottenuto e che sarà disponibile subito dopo l'approvazione del bilancio comunale in corso in queste ore, prenderanno il via le operazioni di procedura di gara grazie alla progettazione che abbiamo anticipato nella fase 2". (segue) (Com)