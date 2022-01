Italia-Spagna: Fassino, migrazioni, pandemia e altri temi hanno riavvicinato i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni le cose tra Italia e Spagna sono cambiate perché nessuno può vincere la pandemia di coronavirus da solo. Lo ha detto il presidente della commissione Esteri della Camera dei deputati, Piero Fassino, in conferenza stampa congiunta con l’omologo spagnolo, Pau Mari Klose, a Roma. I due presidenti degli organismi parlamentari hanno illustrato i contenuti della cooperazione permanente avviata oggi a Roma tra le commissioni Esteri delle rispettive. Quello che accade nel Mediterraneo è stato un fattore rilevante e “l’esempio libico ha dimostrato che o ci si muove insieme o arrivano altri attori”, ha spiegato Fassino. Lo stesso ha dimostrato la questione migratoria. “Spagna e Italia hanno un interesse comune a gestire i flussi nel Mediterraneo”, ha aggiunto. A tal proposito Klose ha detto che “viviamo tempi interessanti”. Il politico spagnolo ha menzionato anche tra i fattori di riavvicinamento “il cambio di paradigma economico a Bruxelles”, la cui risposta alla pandemia non ha nulla a che vedere con “la risposta alla crisi del 2008”. Non meno importante è stato “il cambio di governo in Germania”. (Res)