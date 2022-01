Milano: De Corato, bando per spazi Fabbrica del Vapore deserto, occupanti festeggiano quarto anno di illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando di dicembre per gli spazi all'interno della Fabbrica del Vapore del Comune di Milano è andato deserto, sicuramente perché la palazzina è occupata abusivamente dal centro sociale il Tempio del futuro perduto. Palazzo Marino, invece di impegnarsi per risolvere il problema, continua ad assistere impassibile a quanto succede dentro e fuori dalla sua struttura". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato. "Non si è costituito parte civile contro gli occupanti demandando l'atto a future udienze e volta la testa su quanto accade dentro l'edificio. Qui non avverrà quanto successo per il Macao, dove gli occupanti abusivi hanno abbandonato l'area per l'alta incidenza di degrado e delinquenza creatasi attorno al loro spazio a causa dei nuovi vicini clandestini abusivi. In questi giorni gli occupanti della Fabbrica del Vapore hanno festeggiato i quattro anni di occupazione rivendicando, non si sa a quale titolo o legge, una loro regolarizzazione. Insomma - prosegue De Corato -, il Comune 'cornuto e mazziato': non riesce a incassare una lira dal bando e viene sbeffeggiato sui muri della sua stessa proprietà. Una cosa è certa Palazzo Marino non vuole disturbare gli occupanti abusivi. Ci sarebbero tanti modi per farlo: il primo, visto che è stato realizzato un bar/ristorante abusivo, potrebbe essere quello di mandare dei controlli per accertare se tutte le licenze per la vendita di generi alimentari siano in regola, se esistano i requisiti antincendio e i permessi di inizio attività. Solo questi semplici controlli porterebbero a delle multe e a delle denunce non indifferenti. E' del tutto evidente che alla fine, come per Macao, le iniziative de 'il Tempio del Futuro Perduto' siano un po' nelle corde dell'Amministrazione. Mentre Palazzo Marino sta pensando a come fare il prossimo bando, il business dentro lo spazio occupato continua ad andare avanti indisturbato", conclude.(Com)