Trasporti: Giovannini, Rfi al lavoro su velocizzazione tratte tra Pisa e Firenze

- In merito al progetto della ferrovia tirrenica, "rappresento che Rfi ha in corso interventi di potenziamento prestazionale tra La Spezia e Genova, nonché di rinnovo delle tecnologie sull’intero itinerario tirrenico tra Genova e Roma". Lo ha chiarito il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo, al question time nell'Aula del Senato, a un'interrogazione di Forza Italia sul miglioramento infrastrutturale lungo la dorsale tirrenica. "Inoltre, Rfi ha comunicato l’intenzione di svolgere specifici studi di fattibilità finalizzati alla verifica della possibilità di procedere alla velocizzazione di alcune tratte di detta linea. In questo modo all’interno del Contratto di programma di Rfi sarà possibile stanziare i fondi", ha spiegato ancora Giovannini per poi accennare ai collegamenti Genova-Pisa-Roma via Firenze. "Rfi ha comunicato che sono in corso interventi di velocizzazione nelle tratte comprese tra Pisa e Firenze, che consentiranno di ottenere consistenti riduzioni del tempo di viaggio. Evidentemente, per quanto riguarda il materiale rotabile, i treni modelli Etr1000, per caratteristiche costruttive e prestazionali, sono destinati ad un utilizzo su linee ad Alta velocità esistenti ciò nonostante - ha concluso il ministro - valuteremo la possibilità di proporre a Trenitalia l’utilizzo di questi treni anche sulla linea tirrenica". (Rin)