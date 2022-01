Somalia-Italia: ministro degli Esteri somalo riceve direttore Aics Maestripieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Somalia, Abdisaid Muse Ali, ha incontrato oggi a Mogadiscio il direttore dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics), Luca Maestripieri, con il quale ha scambiato opinioni sulla strategia di sviluppo dell'Italia nei confronti della Somalia. Nel corso dell'incontro, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri somalo, il ministro Muse ha ringraziato l'Italia per il suo sostegno di lunga data agli sforzi di ricostruzione e sviluppo economico della Somalia e ha dichiarato che la visita del direttore dell'Aics dimostra il significato che l'Italia attribuisce alla sua partnership con la Somalia e l'impegno a portare avanti le relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'Italia sta collaborando con la Somalia nel campo della Difesa e della Sicurezza, con la firma di un trattato bilaterale avvenuto a Roma nel 2013 e un Accordo tecnico tra Carabinieri e Polizia somala nel 2015. L'Italia è inoltre impegnata nella formazione delle Forze di polizia somale per fornire un contributo alle capacità di controllo del territorio somalo e al ripristino delle condizioni di sicurezza nel Paese. L'Italia è inoltre il primo contributore di uomini e mezzi della Missione di addestramento dell'Unione europea in Somalia (Eutm Somalia). (Res)