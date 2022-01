Emilia Romagna: tavolo confronto Regione-sindacati su sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivisione di una strategia di lungo periodo per sostenere e rafforzare un sistema sociosanitario pubblico e universalistico qual è quello dell'Emilia-Romagna, ma anche un appello al governo per garantire il sostegno economico necessario alla copertura delle spese legate alla pandemia". Sono i punti principali emersi dall'incontro avvenuto tra la Regione Emilia-Romagna, alla presenza dell'assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini e della Direzione generale dell'assessorato, e Cgil (Luigi Giove), Cisl (Filippo Pieri) e Uil (Giuliano Zignani), confederali e di categoria. Al centro dell'intesa raggiunta, il bilancio sanitario regionale. Come si legge in una nota della Regione: "la legge di bilancio 2022, pur avendo aumentato il Fondo sanitario nazionale – peraltro tutto vincolato nella destinazione di spesa – non ha stanziato le risorse necessarie per coprire le spese affrontate nel 2021 per il Covid. Una situazione che rappresenta un problema per la grande maggioranza delle Regioni, soprattutto quelle, come l'Emilia-Romagna, che dispongono di un consistente e qualificato sistema di sanità pubblica. Pertanto, se non verranno stanziate risorse adeguate, a fronte anche della recrudescenza rappresentata dalla nuova ondata epidemiologica, per il 2022 il rischio è di un deficit di bilancio non sostenibile". (segue) (Ren)