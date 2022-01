Emilia Romagna: tavolo confronto Regione-sindacati su sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla salute Raffaele Donini ha affermato: "Gli anni della pandemia ci hanno insegnato che un sistema sociosanitario pubblico e universalistico, come il nostro, è fondamentale per rispondere ai bisogni di salute e di servizi sociali dei cittadini; motivo per cui è importante portare avanti insieme le richieste necessarie. Sostenere e rafforzare un sistema di questo tipo- ha proseguito l'assessore- passa anche attraverso la necessità di dare una risposta a tutto il personale dell'Emilia-Romagna che non ha mai smesso di operare in questi due anni, con un impegno straordinario". Quindi Donini ha concluso: "Per questo la Regione, insieme a Cgil, Cisl e Uil, ritiene necessario rispondere all'emergenza sanitaria in corso, ma anche pensare e condividere, nello spirito unitario a fondamento del Patto per il Lavoro e per il Clima, una strategia di lungo periodo, che guardi al futuro dell'Emilia-Romagna". (Ren)