Russia: rappresentante Osce, garanzie di sicurezza devono essere sancite legalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le garanzie richieste dalla Russia agli Stati Uniti per l'attuazione dell'indivisibilità della sicurezza in Europa dovrebbero essere sancite in una forma giuridicamente vincolante. Lo ha affermato il rappresentante permanente russo presso l'Osce, Aleksandr Lukashevich, in una conferenza stampa al termine della riunione speciale del Consiglio permanente dell'organizzazione, a Vienna. Lukashevich ha motivato questa richiesta sottolineando le differenze interpretative tra Mosca e Washington emerse nei recenti colloqui tra Russia e Stati Uniti a Ginevra e a Bruxelles durante il Consiglio Russia-Nato. Inoltre il rappresentante ha precisato che Mosca non emette un ultimatum, ma si offre di risolvere professionalmente i problemi sorti e di trovare compromessi su questo argomento. (Rum)