India: caso Bulli Bai, polizia chiede proroga custodia per uno degli arrestati

- L’udienza per la libertà su cauzione di Vishal Kumar Jha, il primo arrestato in India per il caso Bulli Bai, l’app in cui si proponeva agli utenti di fare offerte per comprare donne musulmane, è stata aggiornata a domani, venerdì 14 gennaio. Oggi la polizia di Mumbai (Maharashtra), che ha effettuato l’arresto, ha chiesto a un tribunale della città che la custodia venga protratta e il giudice ha rinviato la decisione. Jha, 21 anni, studente di ingegneria di Bangalore (Karnataka) è stato arrestato il 4 gennaio ed è rimasto in custodia di polizia fino al 10; poi è passato alla custodia giudiziaria e alla “detenzione medica”, avendo contratto il Covid-19. Le ipotesi di reato sono promozione dell’inimicizia su basi religiose (sezione 153A del codice penale), pregiudizio all’integrazione nazionale (153B), oltraggio alle convinzioni religiose (295A), oltraggio al pudore di una donna (509), diffamazione (500) e pubblicazione di materiale osceno a mezzo elettronico (sezione 67 dell’Information Technology Act). La polizia di Mumbai ha arrestato anche Shweta Singh, 18 anni, e Mayank Rawat, 20 anni, studente di chimica, entrambi dell’Uttarakhand. Sulla vicenda indaga anche la polizia di Nuova Delhi, che ha arrestato Neeraj Bishnoi, 21 anni, studente di ingegneria dell’Assam, il presunto creatore dell’app. (segue) (Inn)