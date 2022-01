India: caso Bulli Bai, polizia chiede proroga custodia per uno degli arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa cento donne musulmane sono state “messe all’asta” su Bulli Bai. Sotto la dicitura “l’affare del giorno” sono state caricate le fotografie ritoccate di donne musulmane famose, ottenute attraverso i social network, e agli utenti è stato proposto di fare offerte per comprare quelle donne, per le quali è stata usata la parola “sulli”, un termine dispregiativo con cui i radicali dell’Hindutva, il nazionalismo induista, si riferiscono alle musulmane. Non è la prima volta che succede. A luglio, infatti, è stata messa in circolazione un’applicazione simile: Sulli Deals. Il servizio di hosting statunitense GitHub ha rimosso l’account. Il ministero dell’Elettronica e della tecnologia informatica, Ashwini Vaishnaw, ha assicurato che il governo sta collaborando con entrambe le polizie e sulla questione è intervenuta anche la Commissione nazionale per le donne (Ncw) per sollecitare l’accertamento delle responsabilità e le conseguenti sanzioni. (segue) (Inn)