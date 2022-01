India: caso Bulli Bai, polizia chiede proroga custodia per uno degli arrestati (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse associazioni di donne si sono rivolte al presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, per chiedere un suo intervento contro l’incitamento all’abuso sessuale delle donne musulmane. “Noi, appartenenti a varie organizzazioni di donne, facciamo appello alla più alta autorità costituzionale affinché usi tutti i mezzi a sua disposizione per intervenire e garantire che i responsabili di questo comportamento vile e criminale siano puniti con la severità che meritano”, si legge in una nota firmata da rappresentanti di All Indis Democratic Women’s Association (Aidwa), National Federation of Indian Women (Nfiw), All India Progressive Women’s Association (Aipwa) e All India Mahila Sanstritik Sangathan (Aimss). Anche le firmatarie dell’appello hanno sottolineato che il precedente di Sulli Deals è stato sottovalutato, dal momento che le indagini si conclusero con l’archiviazione. (Inn)