Sassoli: Amendola, interprete dei valori migliori della tradizione democratica

19 luglio 2021

- David Sassoli è stato un grande interprete dei valori migliori della tradizione democratica italiana, rafforzata in un europeismo che lo ha visto protagonista. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, parlando al "Gr1" a margine della camera ardente di Sassoli in Campidoglio. "La sua presidenza - ha detto Amendola - non era cerimoniale, non era burocratica. Lui ha combattuto negli ultimi due anni perché il Parlamento avesse voce in capitolo al servizio dei cittadini europei". Secondo il sottosegretario, l'eredità di Sassoli è stata "comprendere che un attore globale come l'Europa, quella che sta combattendo il Covid e protegge i suoi cittadini con i vaccini, con Next Generarion, deve non aver paura di chi vive fuori dai propri confini, non deve erigere muri interni, ma deve avere la consapevolezza che i nostri valori, i valori che lui professava di libertà, dignità umana e solidarietà sono un grande messaggio di emancipazione nel mondo complesso di oggi. Quindi - ha concluso Amendola - io dietro quel sorriso, dietro un lavoro comune, una grande amicizia, ho visto sempre una determinazione perché i suoi valori italiani ed europei erano molto solidi". (Res)