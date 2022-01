Emilia Romagna: Regione, province e Comuni puntano su vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Vaccinare ancora di più, accelerando sui più giovani, e semplificare. L'Emilia-Romagna si compatta anche di fronte alla nuova fase della pandemia, dominata dalla variante Omicron. Tenere insieme contrasto al virus e aperture - salvaguardando sanità, scuola, lavoro, economia - è l'obiettivo condiviso dalla Regione, dai sindaci dei Comuni capoluogo e dai presidenti di Provincia, che in una riunione in videocollegamento nel tardo pomeriggio di ieri si sono trovati uniti e coesi sulla necessità di un fare un ulteriore passo avanti nella lotta al Covid e nella gestione dell'emergenza sanitaria. Pronti a collaborare col Governo, tenuto conto delle indicazioni della comunità scientifica". Lo ha riferito la Regione Emilia Romagna dando notizia di una riunione in giunta. Presenti alla riunione il presidente Stefano Bonaccini e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Davide Baruffi, sindaci e presidenti di Provincia. L'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, era contemporaneamente impegnato in un altro incontro sempre dedicato alla gestione pandemica. (segue) (Ren)