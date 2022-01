Emilia Romagna: Regione, province e Comuni puntano su vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Regione: "Al centro, una prima valutazione sull'impatto della quarta ondata della pandemia, anche alla luce dei recenti provvedimenti del Governo, della ripresa dell'attività scolastica e delle misure organizzative varate dal Servizio sanitario regionale. Unanime la preoccupazione sulla pressione in atto sul sistema organizzativo e di risposta, con un ringraziamento a quanto ha fatto e sta facendo il personale sanitario e la condivisione della scelta operata in Emilia-Romagna di mobilitare l'intera rete dei servizi, anche privati, e di rafforzare l'auto-tracciamento per corrispondere alle necessità di apertura e chiusura delle quarantene. Così come condivisa è la strategia di allargare al massimo la capacità di vaccinazione rispetto ad una gestione ancora troppo complessa rispetto al numero di casi e a una ancora troppo limitata differenziazione tra positivi e negativi. Questioni, queste ultime, di competenza nazionale ma su cui la Regione ha inteso ascoltare i territori prima di assumere un'iniziativa specifica in sede di Conferenza delle Regioni e nel confronto col Governo". (segue) (Ren)