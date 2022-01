Emilia Romagna: Regione, province e Comuni puntano su vaccinazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unanime anche l'indicazione emersa nell'incontro, in particolare su due priorità: implementare la campagna vaccinale e semplificare le procedure. "Spingere ulteriormente sulle vaccinazioni. Il vaccino rappresenta lo strumento principale per contrastare con efficacia il virus anche in questa fase di crescita esponenziale dei contagi. In particolare, per quanto riguarda bambini e ragazzi in età scolastica: da qui la decisione dell'Open Day regionale per i 5-19enni domenica prossima 16 gennaio in tutta l'Emilia-Romagna, che vedrà le aziende sanitarie e i territori impegnati in un ulteriore sforzo organizzativo. Ma è appunto necessario rafforzare la campagna vaccinale. Bisogna accelerare soprattutto sulla vaccinazione dei più piccoli, nella fascia 5-11 anni. Durante la riunione è stato infatti ribadito come la loro salute, quella delle famiglie e le scuole aperte rappresentino una priorità dalla quale non si può derogare. Allo stesso modo, la decisione di avviare la vaccinazione libera e senza prenotazione in qualsiasi hub o punto vaccinale per gli over 50, dopo l'introduzione dell'obbligo per questa fascia d'età, rappresenta un ulteriore rafforzamento della campagna di immunizzazione, per salvaguardare i singoli e i luoghi di lavoro". (segue) (Ren)