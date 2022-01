Speciale scuola: Abruzzo, per trasporto disabili disponibili risorse per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni potranno contare su un fondo di circa 2,8 milioni di euro destinato al trasporto degli studenti disabili. Lo annuncia l'assessore regionale all'Istruzione Pietro Quaresimale dopo che la legge di Bilancio regionale ha recepito, costituendo un capitolo di entrata specifico, il contributo statale da destinare esclusivamente ai comuni per sostenere le spese di trasporto. "E' importante avere già a disposizione una somma ben definita che ci permetterà di rimborsare i comuni per l'anno 2021 - ha detto l'assessore Quaresimale -. Il trasporto degli alunni disabili rappresenta un problema di difficile soluzione da parte dei comuni che sono costretti ad anticipare le spese per lo svolgimento del servizio. Molto spesso i comuni non hanno risorse finanziare da anticipare e il servizio di trasporto rischia di saltare con grave danno per le famiglie. La disponibilità dall'inizio dell'anno delle risorse ci permetterà di trasferire le somme ai comuni in modo da ridurre al minimo di disagi". (Gru)