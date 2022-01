Brasile: Covid, 138 morti e 88.464 contagi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli 88.464 contagi da nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore il bilancio complessivo dei casi in Brasile si attesta ad almeno 22.718.606 da inizio pandemia. Lo riferisce il consorzio che riunisce le più importanti testate giornalistiche del paese. La media giornaliera di nuovi contagi ha raggiunto negli ultimi sette giorni quota 52.714 in crescita del 614 per cento rispetto alle precedenti due settimane. Si tratta del dato più alto dal 1 luglio del 2021. La media giornaliera dei contagi aveva raggiunto lo scorso 23 giugno il record assoluto con 77.295 contagi in media al giorno. (segue) (Brb)