Brasile: Covid, 138 morti e 88.464 contagi in 24 ore (2)

- Nel paese sono stati inoltre registrate 139 morti nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus raggiunge quota 620.419. La media mobile degli ultimi sette giorni è di 123 decessi, in crescita del 7 per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti. In questo caso i numeri sono molto lontani da quelli registrati nel corso del picco pandemico del 2021. Tra il 17 marzo e il 10 maggio, peggiore periodo della seconda ondata pandemica, per 55 giorni di fila il Brasile aveva registrato una questa media quotidiana di morti superiore a 2.000. La media aveva raggiunto il record di 3.125 il 12 aprile. (segue) (Brb)