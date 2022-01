Russia: rappresentante Osce, Occidente smetta di considerare Mosca come un avversario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente dovrebbe smettere di considerare la Russia come un avversario ed utilizzare meccanismi di consultazione per risolvere le controversie. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente russo presso l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Aleksandr Lukashevich, nel suo discorso alla riunione speciale del Consiglio permanente dell'Osce. Inoltre Lukashevich ha ricordato come nei documenti ufficiali dell'organizzazione sia affermato che nessun Paese possa rafforzare la propria sicurezza a scapito di quella degli altri e che, durante la scelta delle modalità per raggiungere questo obiettivo, ciascuno Stato debba considerare le legittime preoccupazioni degli altri Paesi. (Rum)