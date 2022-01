Milano: Bergamaschi (Ats), distribuzione omogenea per case e ospedali di comunità, sette pronte entro l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una distribuzione quanto più omogenea possibile delle case e degli ospedali di comunità per servire in modo più completo i cittadini delle aree Ats di Milano e Lodi. Lo ha spiegato oggi Walter Bergamaschi, direttore generale dell'Ats Milano durante la commissione consiliare welfare e salute di Palazzo Marino durante la quale è emerso anche che le prime sette strutture saranno attivate entro il 2022. "Non si vuole riprodurre una somma di servizi al cittadino ma abbiamo cercato di ripensare una modalità di assistenza sanitaria territoriale e proporre nuovi contenuti da attivare", ha detto Bergamaschi. I criteri generali della progettazione hanno indicato una casa di comunità (cdc) ogni 60 mila abitanti per Milano e un ospedale di comunità (odc) ogni Asst, per la provincia di Lodi una casa di comunità ogni 45-50 mila abitanti, "Le case di comunità diventano riferimento non solo per gli assistiti ma anche per i medici di medicina generale – ha aggiunto Bergmaschi – le aree funzionali sono state pensate partendo dall'analisi dei bisogni socio sanitari dei diversi territori. Ci aspettiamo che la cdc abbia funzioni amministrative, sia un punto di accesso per le varie problematiche di cittadini (scelta revoca medico, prenotazioni, esenzioni), area prelievo e vaccinazioni, area cure primarie e continuità assistenziale, area ambulatori specialistici, area programmi prevenzione, area servizi sociali comune. All'interno delle strutture ci sarà una centrale operativa territoriale che gestirà i percorsi clinico assistenziale dei cittadini". Nel suo intervento durante la commissione consiliare, il direttore generale Ats Milano ha poi elencato il numero delle case di comunità su Milano: sette quelle che saranno costruite ex novo e nove quelle interessate da ristrutturazione, mentre per gli ospedali di comunità saranno tre quelli nuovi, quattro quelli da ristrutturare e uno interessato da un intervento misto, l'ex ospedale Bassi di viale Jenner. "Entro il 2022 saranno sette le strutture già attivabili" ha spiegato Bergamaschi sottolineando che "il piano non è ancora concluso, oggi da questo elenco si avvieranno i progetti di fattibilità tecnica per poter stimare l'impiego delle risorse che in parte saranno provenienti dal Pnrr e in parte da finanziamenti autonomi della Regione Lombardia". (Rem)