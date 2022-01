Energia: Sut (M5s), subito nuovi interventi contro rincari, con rinnovabili eviteremo crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È evidente che nei prossimi mesi, oltre a combattere la pandemia, "dovremo continuare a fronteggiare il caro bollette. Gli effetti degli aumenti si fanno sentire non solo sulle famiglie ma anche sul nostro sistema produttivo, con inevitabili ripercussioni sui consumatori. Per questo abbiamo elaborato un pacchetto di proposte per frenare i rincari. Come spiegato dal presidente Giuseppe Conte, bisogna fare presto, altrimenti rischiamo di bloccare la ripresa del Paese. Continueremo a sollecitare il governo: un intervento va realizzato in tempi brevissimi”. Lo afferma Luca Sut, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive. “Tra le nostre proposte - aggiunge Sut - c’è un contributo di solidarietà da parte degli operatori che hanno ottenuto grandi profitti grazie ai rincari di questi mesi. Ci sembra giusto ed equo che chi ha tratto vantaggio da una situazione che invece produce una oggettiva difficoltà per gran parte delle imprese e dei cittadini, dia il proprio contributo per alleviare questi effetti negativi. È positivo che anche altre forze politiche si siano accodate ma ora, ribadiamo ancora una volta, serve un intervento immediato”. (segue) (Rin)