Roma: Giannini (Lega), rammarica chiusura locanda dei Girasoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rammarica la notizia della chiusura della locanda dei Girasoli, ristorante-pizzeria romano dove hanno trovato impiego, sin dal lontano 2000, un gruppo di ragazzi down e con disabilità intellettiva". Così in una nota il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini. "Dispiace constatare che, mentre vengono sempre premiate con sostegno reale e tangibile le solite categorie care alla sinistra come Lgbt, femministe, autonomi, occupanti abusivi, migranti e chi più ne ha più ne metta, nella città di Roma e nel Lazio governati dal Pd, per i disabili forse non c'è abbastanza occhio di riguardo - aggiunge Giannini -. Chiude nel silenzio assoluto i battenti per sempre uno dei migliori esempi di inclusione e solidarietà che la Capitale abbia mai conosciuto. Un segnale molto brutto, che non possiamo non stigmatizzare".(Com)