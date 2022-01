Olimpiadi 2026: Vezzali, con Gelmini coinvolte Regioni attorno progetto Milano Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per chi, come Nova, racconta il battito del nostro Paese, guardarsi indietro non è possibile, il mio augurio è che possiate continuare a raccontare l’attualità" Valentina Vezzali

Sottosegretario di Stato allo Sport

24 luglio 2021

- "Con Mariastella Gelmini abbiamo coinvolto le Regioni attorno al progetto di Milano Cortina 2026. È necessario che tutta l'Italia si senta protagonista di una vetrina straordinaria per lo sport, per i suoi valori e per le eccellenze del nostro Paese. Non c'è da perder tempo: il 2026 è vicino". Lo scrive su Twitter Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, postando una foto dell'incontro. (Rin)