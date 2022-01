Milano: Salinari (FI), scuola riaperte all'insegna del degrado, manutenzione non garantita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo anno scolastico per gli istituti scolastici del Municipio 7 di Milano inizia male secondo Antonio Salinari, capogruppo di Forza Italia. "Nonostante la situazione dei contagi sia in aumento, a scuola si è tornati regolarmente tra i banchi ma al freddo e nel degrado - commenta Salinari - ricevo moltissime segnalazioni dei genitori che raccontano di classi fredde per il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento, dovuto anche alle strutture vecchie e quindi termicamente inefficienti. Cito alcuni esempi, come la scuola Benedetto Marcello di Quarto Cagnino dove ci si organizza con cappotti e coperte oppure del degrado in cui si trova la scuola Valdagno dove all'ingresso si è accolti da cumuli di sacchi d'immondizia, oltre a sedie e banchi accatastati". "Ricordo lo slogan della campagna elettorale del Sindaco Sala: la città a 15 minuti, un'opportunità per tutti", prosegue Salinari, definendo il tutto "una farsa che non trova riscontro con la realtà". "La manutenzione delle nostre scuole non viene garantita e gli studenti devono subire disagi a causa delle basse temperature negli ambienti scolastici. Bisogna, inoltre, considerare la necessità di garantire un costante ricambio dell'aria nelle aule per evitare la circolazione del virus. Risultato? Ambienti ancora più freddi. Le aule gelate sembrano non essere più l'eccezione, ma quasi la normalità, specie quest'anno", conclude il capogruppo degli azzurri al Municipio 7. (Com)