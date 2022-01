Atac: assessore Trasporti Roma, servono assunzioni, no a contratti precari e interinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per risolvere l'eventuale problema di una carenza di risorse umane in Atac ci vogliono "soluzioni stabili" e non "soluzioni tampone ed emergenziali, né tantomeno ricerche interinali. Nel 2022 andranno in pensione circa 180 dipendenti" e "preferirei una selezione pubblica da mettere in campo in tempi rapidi, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané, interpellato da "Agenzia Nova". (Rer)