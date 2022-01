Vaticano: Papa, giovani più scettici rispetto alle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani di oggi sono "più scettici rispetto alle istituzioni, cercano relazioni meno impegnative e più effimere". Lo ha detto Papa Francesco incontrando la delegazione del movimento di Azione Cattolica di Francia, in occasione del pellegrinaggio a Roma. "Oggi, specialmente in Europa, quanti frequentano i movimenti cristiani", ha affermato il Pontefice, "sono più sensibili all'affettività, e perciò più vulnerabili, più fragili delle generazioni precedenti, meno radicati nella fede, ma tuttavia alla ricerca di senso, di verità, e non meno generosi". Il ruolo dei movimenti, come Azione Cattolica, allora è quello si "sostenere e favorire l'azione di Dio nei cuori, adattandosi alla realtà che si evolve continuamente", ricordando però, ha continuato il Papa, che "le persone che i vostri movimenti raggiungono – penso in particolare ai giovani – non sono le stesse di qualche anno fa". La missione, conclude Bergoglio, è quella di accogliere i giovani "così come sono, farli crescere nell'amore di Cristo e del prossimo, e condurli a un maggiore impegno concreto, affinché siano protagonisti della loro vita e della vita della Chiesa, perché il mondo possa cambiare". (Civ)