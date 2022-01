Minori: Pd, serve agenzia nazionale per coordinare interventi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, Paolo Siani, vicepresidente della commissione Infanzia e adolescenza e Paolo Lattanzio, capogruppo Pd in commissione Infanzia, pongono l'attenzione sui bambini e, mentre è in corso la quarta ondata di pandemia che non li sta risparmiando, sottolineano che è il momento di salvaguardare i ragazzi e la loro salute fisica e psichica. "I ragazzi e le ragazze - spiegano in una nota - sono spesso dimenticati dalla politica, i loro diritti e le loro esigenze vengono considerati sempre in secondo piano. Le bambine e i bambini non votano, ma hanno gli stessi diritti degli adulti". Per questo "chiediamo di creare un'agenzia nazionale che possa coordinare gli interventi a favore dell'infanzia previsti nel Pnrr, un monitoraggio attento e preciso delle scuole aperte e chiuse, un ristoro educativo per le bambine e i bambini che hanno perso mesi di scuola e un sostegno psicologico per i ragazzi in difficoltà". Secondo gli esponenti dem "bisogna ascoltare la voce e le esigenze dei ragazzi, loro sanno molto bene cosa serve per realizzare scuole migliori, palestre nuove. Ci rivolgeremo all'Anci per coinvolgere i ragazzi nelle scelte per costruire città a misura di bambino. Queste sono le nostre proposte, che condividiamo e rilanciamo con le associazioni e le organizzazioni che si occupano di infanzia nel nostro Paese", concludono. (Com)