Regno Unito: Covid, governo conferma riduzione autoisolamento per positivi da 7 a 5 giorni

- Il governo del Regno Unito ha confermato la riduzione da 7 a 5 giorni del periodo di autoisolamento per i positivi al Covid-19, a partire da lunedì. Lo ha reso noto il ministro della Salute britannico Sajid Javid, come riporta l'emittente "Bbc". Chi risulta positivo al virus potrà quindi terminare il periodo di isolamento dopo meno di una settimana, presentando due test rapidi negativi effettuati nei giorni 5 e 6 dal giorno del contagio. Nei mesi precedenti, la quarantena era stata ridotta da 10 a 7 giorni. Javid ha affermato che il Paese è "il più libero in Europa" per quanto riguarda le restrizioni per il virus e "sta guidando il mondo verso un modello di convivenza con il virus". I dati dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) hanno mostrato che due terzi dei casi positivi non erano più infettivi entro il quinto giorno di isolamento, fatti che confermano la possibilità di interromperlo in anticipo. "Vorrei esortare tutti ad approfittare delle opportunità che abbiamo fornito, in modo da poter ripristinare le libertà nel paese mantenendo però la sicurezza necessaria" ha affermato Javid. (Rel)