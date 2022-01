Russia: Lavrov, inaccettabili richieste Stati Uniti riportare truppe russe nelle caserme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le richieste degli Stati Uniti alla Russia di riportare le truppe di stanza sul proprio territorio nelle caserme sono inaccettabili e non c'è bisogno che vengano discusse. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, all'emittente televisiva "Primo canale". In precedenza, il Dipartimento di Stato statunitense aveva invitato Mosca a riportare in caserma 100 mila militari che sarebbero dislocati vicino al confine con l'Ucraina. La Russia ha ripetutamente respinto le accuse dell'Occidente e dell'Ucraina di "azioni aggressive", affermando di non minacciare nessuno ed assicurando che non attaccherà alcun Paese. (Rum)