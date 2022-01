Speciale scuola: Costa, dal governo misure per sostegno piscologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio 2022 stanzia complessivamente circa 38 milioni di euro annui per iniziative di tutela della sanità mentale a seguito dell’emergenza da Covid-19. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rispondendo oggi, in commissione Affari sociali alla Camera, alle interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del ministero della Salute. Il sottosegretario ha sottolineato che è stato anche esteso al 2022 il fondo per promuovere l’accesso a servizi di supporto psicologico a persone in difficoltà e incrementato di 20 milioni per il 2022 il fondo per le istituzioni scolastiche, al fine di supportare dal punto di vista psicologico il personale delle scuola, studenti e famiglie. Costa ha poi evidenziato che il ministero della Salute ha sostenuto gli emendamenti alla legge di Bilancio, in particolare quelli sui disturbo alimentari, stanziando 15 milioni per il 2022 e 10 milioni per il 2023. (Rin)