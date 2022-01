Speciale scuola: Sasso, Istat certifica miglioramenti su disabilità e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio condotto dall'Istat su disabilità e inclusione nelle scuole italiane "certifica un consistente miglioramento avvenuto nel corso dell'anno scolastico 2020/21 rispetto al precedente". Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione. "Segnali incoraggianti - spiega - che ci confortano sulla bontà delle scelte fatte in questi mesi. Sono aumentate le iscrizioni di studenti disabili ed è stata di fatto azzerata la quota di ragazzi esclusi dalla didattica a distanza, anche grazie a una capillare distribuzione di dispositivi informatici per chi ne aveva fatto richiesta. Netto incremento anche per quanto riguarda l'offerta di postazioni tecnologiche a disposizione degli studenti all'interno degli edifici scolastici". (Com)