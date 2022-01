Speciale scuola: Casa (M5s), utile e opportuno ritorno in classe in Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giusto in Sicilia il ritorno nelle aule "ma con una stretta vigilanza e un rispetto delle regole". Lo dichiara in una nota Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera del M5s, che sottolinea la necessità di "hub vaccinali dedicati alle ragazze e ai ragazzi che vogliono immunizzarsi, mascherine ffp2 e distanziamento. A scuola si torna e nessuno deve rimanere indietro". "Rinviare ulteriormente il ritorno in classe delle alunne e degli alunni siciliani - aggiunge - avrebbe significato, alla fine, creare le condizioni per ulteriori rinvii. Il riacutizzarsi della pandemia non esclude che ci siano le condizioni sufficienti per fare didattica in presenza. I contagi nell'isola – come nel resto del Paese - sono ugualmente aumentati durante tutto il periodo delle feste, quando le scuole erano chiuse", conclude Casa (Com)