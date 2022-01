Speciale scuola: Bocci (Pd), Regione promette interventi per ripresa delle scuola in sicurezza, nostra mozione è urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella seduta di consiglio di martedì 11 gennaio abbiamo depositato, per la trattazione in aula, una mozione urgente per impegnare la Giunta ad attivarsi per la ripresa dell'attività didattica in sicurezza e approvare una serie di interventi. Ma niente: il centrodestra ha ritenuto che non ci fosse nulla di urgente, per poi, 24 ore dopo, diffondere un blando comunicato che lascia senza parole, in cui annuncia che in merito farà qualcosa”. Lo afferma in una nota Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, prima firmataria della mozione sottoscritta anche da altri consiglieri dem. “Non servono promesse e proclami, ma impegni concreti e precisi, che tutelino la salute dei più giovani e dell'intera comunità scolastica". Nell'atto - prosegue la nota - vi sono la richiesta di impegni concreti al presidente della Giunta Fontana e all'assessore competente affinché "siano davvero predisposte, e in tempi brevi, tutte le misure necessarie per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e sia garantita la possibilità di effettuare le lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado". In particolare sono ritenuti indispensabili l'istituzione di un presidio della salute nelle scuole e negli istituti formativi, che coinvolga competenze mediche, infermieristiche e psicologiche; il tracciamento periodico e costante del personale scolastico e degli alunni, con l'aumento degli hub, dei giorni e degli orari disponibili; la velocizzazione delle procedure di sblocco per studenti e insegnanti negativizzatisi dalla malattia; lo scaglionamento degli orari delle lezioni operati dagli enti formativi; la fornitura negli istituti di formazione professionale e nelle scuole di ogni ordine e grado che lo richiedano, dei dispositivi di protezione individuale ffp2 e dei fondi necessari alla sanificazione costante degli ambienti; la realizzazione di una campagna informativa sull'importanza della vaccinazione, da un lato, e la predisposizione di una campagna di vaccinazione straordinaria, dall'altro; interventi straordinari di rimodulazione e riqualificazione degli spazi; l'acquisto e l'installazione di impianti di areazione; il supporto ai minori che vivono situazioni di particolare difficoltà; il potenziamento massiccio del trasporto pubblico locale. "Abbiamo volutamente presentato queste richieste nella prima seduta utile, valutandone l'urgenza, dopo due giorni di riapertura delle scuole” precisa Bocci. “Urgenza che purtroppo non viene 'vista' da chi governa la Regione. Insisteremo sempre e con convinzione, vigilando che non siano solo promesse quelle della Giunta Fontana sulla sicurezza di studenti e personale scolastico. Vogliamo impegni e azioni concrete e subito. La scuola e i ragazzi non hanno bisogno di altri indugi". (Com)