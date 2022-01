© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se chiudi le scuole fai una cosa sbagliatissima perché condanni una generazione a uno stato di segregazione educativa. Lo ha dichiarato il leader d’Italia Viva, Matteo Renzi, a Radio Leopolda. “Il Covid non è una influenza ma la nuova variante non si può gestire come si sono gestite le precedenti ondate", ha aggiunto. (Rin)