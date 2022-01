Quirinale: Weber (Ppe), Berlusconi è candidato ben preparato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Noi rispettiamo molto il governo italiano: L’Italia è tornata, se così possiamo dire, perché i dati economici sono buoni. Così a "Sky TG24" il presidente del Ppe Manfred Weber, parlando dell’elezione del prossimo capo dello Stato in Italia. "Draghi premier sta facendo un buon lavoro e sta portando l’Italia del futuro in una buona direzione. Ed è un lavoro importante, noi contiamo sul fatto che lui continui con le sue responsabilità. Dall’altra parte c’è bisogno di un Presidente della Repubblica Italiana e i deputati italiani che devono decidere hanno una grande responsabilità. Silvio Berlusconi è ben preparato con la sua conoscenza, la sua esperienza e con le due idee per il futuro in direzione pro europea", ha dichiarato. (Res)