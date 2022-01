Trasporti: Carpano (CC), su ferrovia Roma-Lido è Odissea, disattese promesse assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Francesco Carpano, consigliere capitolino della lista Civica Calenda, ha viaggiato con i pendolari della Roma Lido. In una nota Carpano spiega: "Odissea Roma-Lido: 4 treni su 7, una corsa ogni 24 minuti, caos e assembramento. Disattese in buona parte le promesse dell'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè. Fin dalla campagna elettorale, il gruppo Calenda sindaco chiede la gestione integrale della linea al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Le decisioni della Regione, a oggi, non hanno portato vantaggi e soluzioni agli utenti, non possiamo più aspettare".(Com)