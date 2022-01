Quirinale: Lupi (NcI), centrodestra unito ha onere di indicare nome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità del centrodestra "è un valore ed una risorsa per la politica e le istituzioni, anche per questo la coalizione più numerosa in Parlamento, in modo unitario e compatto, ha l'onere di indicare un nome condiviso e forte". Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia (NcI), al termine della direzione nazionale del partito cui hanno partecipato 50 delegati. "Il primo è quello di Silvio Berlusconi, che rappresenta l'essenza e la storia del centrodestra, in Italia e in Europa e che noi sosterremo convintamente. Naturalmente dovremo perseguire anche il dialogo con tutte le altre forze politiche parlamentari, ma questo confronto non può essere inquinato da veti o pregiudizi di parte, che non accetteremo", ha precisato. "Lanciamo un appello ai presidenti di Camera e Senato, infine, affinché garantiscano il diritto di voto a tutti i 1009 grandi elettori, senza alcuna esclusione. La situazione sanitaria non può in alcun modo pregiudicare un diritto costituzionale", ha concluso Lupi. (Rin)