Quirinale: Weber, Berlusconi presidente ha totale sostegno del Ppe

21 luglio 2021

- Silvio Berlusconi è un europeista convinto e questo è ciò di cui ha bisogno l’Italia come presidente, così la vedo da un punto di vista europeo: "E per questo penso che Silvio Berlusconi sarebbe un ottimo candidato per la Presidenza della Repubblica". Lo ha detto a "Sky TG24" il presidente del Ppe Manfred Weber, parlando dell’elezione del prossimo capo dello Stato in Italia. Secondo Weber, "Berlusconi "guiderebbe il paese nella giusta direzione, in una direzione pro europea. E per questo da un punto di vista europeo Berlusconi ha il totale sostegno ella sua famiglia del partito Popolare europeo”. “L’Italia – ha proseguito - senza l’Europa è più debole e l’Europa senza l’Italia è più debole e questo è ciò in cui crede Berlusconi e ha difeso questa visione politica anche nei periodi difficili in Italia, quando il populismo era molto forte, e per questo è ben preparato e può contare veramente sull’aiuto dei suoi amici europei”. (Res)