Turchia: presidente Erdogan, "entrare nell'Ue rimane una nostra priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrare a far parte dell'Unione europea (Ue) rimane una priorità di Ankara. Lo ha detto il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, a margine di un incontro con gli ambasciatori ad Ankara degli Stati membri dell'Ue. "La Turchia è geograficamente e storicamente parte del continente europeo, e in quanto tale è determinata ad entrare nell'Ue", ha detto il capo dello Stato turco, spiegando che "al momento le nostre ambizioni vengono ostacolate a causa di una carenza strategica". Infine, Erdogan ha invitato le controparti a "prendere decisioni coraggiose per proseguire nelle trattative e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali". (Tua)