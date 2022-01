Reddito cittadinanza: Lega, a Torino lo percepiva anche boss pluriomicida, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non solo piccoli delinquenti, ma capi mafia e assassini nella rete di indebiti percettori del Reddito di cittadinanza scoperta dalla Dda di Torino. Tra gli indagati chi avrebbe dimenticato di dichiarare condanne per 'ndrangheta, mogli che avrebbero omesso i dettagli del casellario giudiziale dei mariti, esponenti di due potenti clan attivi in Piemonte e, perfino, un boss pluriomicida". Lo dichiarano in una nota i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti, Alessandro Manuel Benvenuto e Gualtiero Caffaratto. "Tutto questo è inaccettabile ed è ormai evidente una necessaria riformulazione nell'erogazione del sussidio. La Lega propone sia delegata agli enti locali, in modo che non arrivino mai più aiuti a criminali e malviventi, ma solo a persone perbene davvero in difficoltà", concludono.(Com)