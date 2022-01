India: Musk, su Tesla ancora in corso “sfide con il governo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tesla, l’azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, non è ancora arrivata in India per problemi in corso col governo di Nuova Delhi. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato, Elon Musk, su Twitter. “Sto ancora affrontando molte sfide con il governo”, ha scritto l’imprenditore in un tweet di risposta a un utente che chiedeva informazioni sull’ingresso della compagnia nel mercato indiano. Le trattative sono in corso da anni e riguardano sia la produzione locale sia i dazi di importazione.(Inn)