Energia: Borrell, Nord Stream legato a Ucraina, ma seguiremo decisioni regolatori

- Il funzionamento dell'infrastruttura del Nord Stream 2 è legato alla situazione militare in Ucraina, ma verrà fatto quanto i regolatori decideranno in merito. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio informale difesa a Brest, in Francia. "Nord Stream 2 è un investimento privato", ha detto Borrell, specificando che "l'infrastruttura è terminata e sono in sospeso le opinioni dei regolatori" per decidere se il gasdotto può operare o meno. "La Commissione europea non la considera una infrastruttura prioritaria perché non contribuisce all'autonomia strategica energetica dell'Europa", ha spiegato. "Ma in una economia di mercato le persone possono investire i loro denari" e "se ci sono qualifiche positive da parte dei regolatori potrà lavorare", ha detto. "Certamente il funzionamento dell'infrastruttura dipenderà anche dallo sviluppo degli eventi in Ucraina e dall'attitudine della Russia. Non si può immaginare che pensiamo da un lato di imporre sanzioni, se necessario, e dall'altro di aprire una infrastruttura. Ovviamente è legato alla situazione militare in Ucraina. E' ovvio. Ma se tutto va bene e riduciamo le tensioni e non accade nulla, allora sta al regolatore decidere se l'infrastruttura può operare o no", ha proseguito. "Possiamo avere opinioni diverse", "ma siamo in uno spazio politico sottoposto allo stato di diritto e faremo cosa i regolatori decideranno", ha aggiunto. (Beb)