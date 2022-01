Speciale difesa: Nato, vicesegretario generale Geoana, scudi missilistici in Romania e Polonia esclusi da eventuale accordo su armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scudi di difesa missilistici della Nato in Romania e Polonia sono puramente difensivi e non possono operare come armi offensive contro la Federazione Russa, quindi non potrebbero far parte di un eventuale accordo con Mosca sul controllo degli armamenti. Lo ha affermato a Bruxelles il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, in una conferenza stampa online per i giornalisti romeni dopo il Consiglio Nato-Russia a Bruxelles. Geoana ha parlato anche delle aree in cui l'Alleanza vuole continuare i colloqui con la Russia, tra cui il controllo degli armamenti, la trasparenza delle esercitazioni militari, il disarmo e la non proliferazione. Alla domanda se lo scudo di Deveselu, in Romania, potesse essere messo in discussione in un possibile accordo negoziale per un accordo sulle armi, Geoana ha detto di no. "La parte russa ha più volte sollevato, infondatamente, preoccupazioni circa la destinazione e il significato della presenza di queste installazioni difensive sul territorio di Romania e Polonia. L'ho ripetuto più volte, l'abbiamo detto a livello Nato, lo affermano funzionari romeni e polacchi, queste forme di difesa missilistica sul territorio di Romania e Polonia sono puramente difensive, non sono intenzionali e non possono operare come armi offensive contro la Federazione Russa e quindi non potranno far parte di un simile potenziale accordo", ha affermato il vicesegretario generale della Nato. (Rob)